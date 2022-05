La sfida tra Juventus e Inter vedrà in campo, probabilmente sin dal 1', sia Dusan Vlahovic che Edin Dzeko . Il Corriere della Sera li accomuna oggi per il momento non troppo brillante di entrambi. "L’immagine tormentata del giovane juventino sprofondato in panchina a Marassi, dopo la sostituzione contro il Genoa, ha fatto il giro del mondo", si legge sul quotidiano, secondo cui il serbo si è "tristemente normalizzato".

Dal lato opposto "non sta tanto meglio Dzeko, che chiede aiuto al suo vecchio stadio per vivere una notte da re. Ultimamente ha perso convinzione e gol. Tanto che Correa lo insidia ogni vigilia, compresa questa, e qualche volta gli ha rubato il posto". Il serbo non segna da 4 gare, Dzeko da 5. Uno ha segnato un gran gol all'ultimo minuto all'Inter due anni fa a Firenze, L'altro sovrastò Chiellini per segnare il suo primo gol italiano. "Ma il più bello è sempre il prossimo e stasera è la notte giusta per sognare", chiosa il Corsera.