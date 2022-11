"I problemi che Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi hanno in comune non sono pochi: il Napoli a distanza già siderale, il passivo da record delle rispettive società, le critiche ricevute a turno da Arrigo Sacchi per uno stile di gioco troppo all’italiana («Non rispondo» taglia corto l’interista), ma soprattutto la difficoltà a vincere gli scontri diretti: l’Inter in un mese è rinata attorno al doppio confronto con il Barcellona, ma in Italia ha perso con Lazio, Milan e Roma. Tra una settimana giocherà con l’Atalanta e a inizio gennaio riceverà il Napoli: se c’è un momento per guarire da questo malanno è adesso". Lo scrive stamane il Corriere della Sera che sviscera i temi di Juve-Inter di stasera.