Siamo solo a febbraio, ma a Lautaro Martinez mancano appena due gol per eguagliare le sue migliori stagioni in A a quota 21. Il Toro viaggia spedito verso la sua miglior stagione che coincide anche con la prima da capitano. Un rendimento stellare sottolineato oggi anche dal Corriere della Sera, ora affiancato a Thuram e non più a Lukaku. "Non c’è dubbio che il cambio sia stato una svolta per l’argentino, soprattutto rispetto alla scorsa stagione, ben diversa dalle prime due vissute con Romelu come punta dominante", si legge sul quotidiano generalista.