"C’è qualcosa che fa venire il mal di testa all’Inter e le fa perdere il primo posto". Comincia con queste parole l'approfondimento del Corriere della Sera sui nerazzurri, bloccati ieri sul pari dal Bologna ed ora due punti sotto il Milan in classifica. Sono cinque i punti potenziali sfumati a San Siro contro Sassuolo e rossoblu nelle ultime due partite in casa: secondo il quotidiano generalista la questione poi è anche mentale, specie perché l'Inter nei due passi falsi inattesi in campionato era andata in vantaggio.

"C’è da dire che anche stavolta l’Inter avrebbe tutto il tempo per risolvere la partita, ma la mancanza di muscoli in area e una frenesia generalizzata, mista a stanchezza, portano a molto poco. E aumentano solamente il mal di testa nerazzurro", chiosa il Corsera.