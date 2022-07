Il Torino si è radunato ieri con Gleison Bremer tra i presenti. La convinzione comune un po' per tutti è che il brasiliano non sarà ancora in gruppo quando sarà terminato il mercato estivo. Come scrive il Corriere della Sera, "sono infatti giorni caldi per il 25enne brasiliano, miglior difensore dell’ultima serie A: l’Inter è pronta a presentare un assegno da 30 milioni di euro".