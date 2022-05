A Udine è squalificato, ma Calhanoglu ieri è partito in aereo con i compagni alla volta del Friuli. Lo conferma anche il Corriere dello Sport che scrive: "Il turco è voluto stare vicino al gruppo in un momento difficile. Al suo posto in campo con ogni probabilità ci sarà Vidal, ultima da titolare in A il 19 marzo contro la Fiorentina - si legge -. Il cileno è favorito su Gagliardini che, quanto a condizione fisica, sta meglio, ma non dà le stesse garanzie a livello tecnico e caratteriale di Re Artù. Non è questo l'unico dubbio che Inzaghi si è portato a Udine: in difesa, per sostituire l'infortunato Bastoni, è testa a testa tra D'Ambrosio e Dimarco ovvero l'affidabilità del primo in chiusura contro la spinta che garantisce il secondo. L'ex Verona pare in lieve vantaggio. Sull'out destro ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con il secondo opzione più conservativa. E in attacco? Dzeko pare certo del posto e il suo partner potrebbe essere Correa che ieri è stato provato insieme al bosniaco in un'esercitazione".