"Da stasera in poi l'Inter non utilizzerà più la Pinetina per allenarsi e il centro tecnico sarà a disposizione della nazionale femminile che per due settimane preparerà gli Europei in Inghilterra. Con l'inizio del campionato fissato per il 14 agosto, i nerazzurri si ritroveranno il 5 o il 6 luglio per la ripresa degli allenamenti. Non è al momento programmata una tournée in Cina o negli Usa: più probabile amichevoli con viaggi di 1-2 giorni in Europa". Lo riferisce il Corriere dello Sport.