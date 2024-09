Considerando l’intervallo brevissimo di tempo tra le prime due partite del girone di Nations League, la Nazionale italiana volerà direttamente verso Budapest stamattina, senza far 'scalo' in Italia. Il charter azzurro, si legge sul Corriere dello Sport, è programmato alle 10,45, con partenza dall’aeroporto di Orly, e arrivo a Budapest, città scelta da Israele come campo neutro, considerando l’impossibilità di giocare a Tel Aviv.

Il gruppo di Luciano Spalletti già oggi pomeriggio, alle ore ore 18, si allenerà a porte chiuse nell’impianto in cui gioca l’Mtk Budapest. Domani (ore 17.15) la nuova conferenza stampa pre-partita del ct, a seguire la rifinitura sul campo della Boszik Arena, lo stadio in cui si giocherà lunedì (ore 20.45) con Israele.