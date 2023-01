In casa Roma continua a tenere banco la situazione relativa al rinnovo di Chris Smalling, visto il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Ansia per il club giallorosso perché - come ricorda il Corriere dello Sport - tecnicamente il difensore centrale già adesso potrebbe siglare un pre accordo con un altro club e, quindi, giocare con un’altra maglia la prossima stagione.