Per l'Udinese aumentano le speranze di riabbracciare Alexis Sanchez. L'ex attaccante dell'Inter, ora svincolato dopo la scadenza del contratto, si avvicina al ritorno in bianconero. Questo, almeno, quanto risulta al Corriere dello Sport che spiega come la fase di riflessione del Marsiglia, (dovuta anche al discorso legato agli extracomunitari) "rappresenta infatti un ghiotto assist per i friulani che in questi giorni possono intensificare i contatti" con il cileno.