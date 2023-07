Samardzic a un passo dall'Inter: Marotta e Ausilio hanno messo sul tavolo dell'Udinese un pacchetto che comprende 15 milioni di euro, come conguaglio economico, e il cartellino di Fabbian. La valutazione complessiva di Samardzic arriva a circa 25 milioni. "Probabile che la formula finale dell’operazione possa essere un prestito con obbligo di riscatto. E l’Inter, in ogni caso, manterrà la possibilità di ricomprarsi Fabbian con un'opzione biennale per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Samardzic ha detto sì al club nerazzurro e aspetta che l’affare si chiuda", assicura il Corriere dello Sport.

"Inizialmente, il club nerazzurro non avrebbe voluto inserire Fabbian nell’operazione, ma, di fatto, è stata una pretesa dell’Udinese, che in questo modo si prende il sostituto di Samardzic", si legge.