Tanto mercato Inter oggi sulle pagine del Corriere dello Sport. "Sommer, si fa dura. Sono ormai ridotte, infatti, le speranze di far salire il portiere svizzero sull’aereo che domenica porterà l’Inter in Giappone. Manca ancora l’intesa con il Bayern, perché il club nerazzurro insiste nel non voler pagare i 6 milioni previsti nella clausola di uscita del numero uno, spingendo per uno sconto. I bavaresi fanno resistenza e finora a nulla sono valsi gli ottimi rapporti tra club. Probabile che molto dipenda da Tuchel. Con Neuer fermo ai box, anche lui, lasciando andare Sommer, si ritroverebbe senza portiere", spiega il quotidiano romano. E allora? Non è detto che, con un accordo, Sommer non possa raggiungere Inzaghi durante la tournée in Giappone. "In parallelo, l’Inter continua a tenere aperti i canali con lo Shakthar per Trubin, che ha commentato con la solita emoticon con gli occhioni l’ufficialità di Onana al Manchester United. E Srna, dirigente del club ucraino, mercoledì era a Milano - conferma il CdS -. Le distanze, però, restano ancora significative. Quindi per il secondo portiere se ne parlerà più avanti".

Poi l'attacco. "In cima alla lista, continuano a esserci Balogun e Morata, con Beto e Taremi in seconda fila. Al momento non ci sono stati sondaggi o effettivi movimenti, ma in futuro, se non ci fossero svolte per uno degli altri candidati, l’Inter potrebbe valutare anche il profilo di Scamacca (piano B anche per la Roma), a condizione che il West Ham accetti il prestito. Sempre a proposito di attaccanti, in dirittura d’arrivo la cessione di Colidio al River Plate: nelle casse di viale Liberazione arriveranno circa 5 milioni". Tanto lavoro da fare per Beppe Marotta...