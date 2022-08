Andrea Pinamonti continua a non avere chiarezza sul proprio futuro e intanto anche domani non parteciperà all'amichevole dell'Inter a Pescara contro il Villarreal. "L'Atalanta si è fermata a un'offerta di 15 milioni e finché non cederà uno dei suoi attaccanti, non è propensa ad andare oltre questa proposta - spiega il Corriere dello Sport -. Il Sassuolo segue il ragazzo di Cles con notevole interesse e, se Raspadori sarà venduto al Napoli, cercherà di portarlo in fretta alla corte di Dionisi perché è la prima opzione per l'ad Carnevali. Tra l'Inter e il Sassuolo l'asse è caldo e i discorsi riguardano pure Casadei". Più defilato, invece, il Nottingham Fores.