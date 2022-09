"Troppo forte il Bayern Monaco per l'Inter, alla terza sconfitta nelle prime sei gare ufficiali della stagione. Inzaghi sperava in un'impresa per dimenticare il brutto ko nel derby, ma nonostante i cinque cambi nell'undici iniziale rispetto alla sfida di sabato (fuori tra gli altri i senatori Handanovic, De Vrij e Barella), contro i campioni di Germania non c'è stata quasi mai partita". Anche il Corriere dello Sport sottolinea la differenza attuale tra i tedeschi e i nerazzurri, per un finale già scritto a San Siro. "Il risultato è giustissimo, anzi sta stretto agli ospiti che sono stati arginati dalle parate di Onana, e adesso per i nerazzurri, che hanno già incassato dieci reti in sei incontri (unico clean sheet nel 3-0 allo Spezia), serve una vittoria sabato contro il Torino per non parlare di crisi".