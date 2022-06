San Siro o Sesto San Giovanni? Il Milan è chiamato a prendere una decisione sulla costruzione del nuovo stadio, che secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il club rossonero potrebbe decidere di mettere in piedi da solo e senza condivisione del progetto con l'Inter. "Sullo sfondo c’è pure l’idea di andare avanti da soli, senza più l’Inter al fianco, realizzando uno stadio che sia tutto rossonero - si legge in un pezzo del quotidiano romano -. E allora il duplice scenario che potrebbe venire a crearsi sarebbe questo: i due club milanesi ancora assieme se venisse confermata l’area di San Siro per il nuovo impianto; altrimenti, in caso di spostamento a Sesto, il Diavolo sembrerebbe più propenso a fare da solo".