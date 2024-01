Tra quelli a scadenza nel 2024 c'è anche Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta che di recente è tornato a giocare ad alti livelli.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il colombiano guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione con l’Atalanta che ragiona su un prolungamento, ma solo a cifre e condizioni diverse. Anche per questo, nelle ultime settimane, sono sputate voci di un possibile interesse dell'Inter: secondo il CdS, però, un eventuale rinforzo in attacco sarebbe valutato solo in caso di uscita di Sanchez.