Ormai ci siamo: Martinez sarà il vice-Sommer per 13 milioni più 2 di bonus. Come spiega il Corriere dello Sport, la permanenza di Calhanoglu toglie all'Inter un problema, considerando che si sarebbe creata una voragine difficile da colmare.

Con il turco stabilmente a Milano, la dirigenza si potrò concentrare sul piano prestabilito di mercato. In particolare, bisogna lavorare sulle situazioni di Dumfries (rinnovo) e Arnautovic (da piazzare?). L'olandese giura amore ai nerazzurri, ma senza firma sul prolungamento sarebbe messo sul mercato per evitare uno Skriniar bis. L'austriaco, invece, ufficialmente non è in vendita, ma secondo il CdS sarà venduto per fare spazio a Gudmundsson.