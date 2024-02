Il Corsport ricorda una data: dicembre 2017. Era il momento in cui Lautaro Martinez aveva trovato l'accordo con l'Atletico Madrid e già sostenuto le visite mediche, con tanto di foto pubblicata sul Mundo Deportivo. C'era la clausola da 12 milioni da pagare al Racing Avellaneda, che però voleva di più e convince l'argentino a rinnovare, chiedendo poi il doppio ai Colchoneros. Il resto è storia: Ausilio si inserisce con l'assist di Milito e Zanetti. E Lautaro diventa nerazzurro a gennaio 2018, mentre tutti pensavano a Pastore, battendo anche la concorrenza del Borussia Dortmund che prova in extremis con 40 milioni. Troppo tardi...

Oggi Lautaro è il leader di un'Inter super e di certo non si è pentito della scelta di 6 anni fa. "Lautaro? Spero che l’affare si faccia perché ha un grande futuro", aveva predetto Simeone in quel dicembre. Il Cholo ci aveva preso, ma domani se lo ritroverà come avversario.