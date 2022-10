Anche a Firenze toccherà a Lautaro Martinez guidare l'Inter alla ricerca di gol. Non si tratta di un inedito, dato che questa è una scena che si ripete ormai con costanza da quasi due mesi, ovvero dallo stop di Lukaku. "Meno scontato, almeno rispetto a quanto accadeva lo scorso, l’utilizzo che Inzaghi sta facendo dell’argentino - analizza il Corriere dello Sport -. Ovvio che fosse centrale anche nella stagione passata, ma veniva sostituito quasi sempre, tanto che soltanto in 5 occasioni (su 41 presenze da titolare) è rimasto in campo fino al 90’. Finora, invece, su 14 uscite ufficiali e 12 dall’inizio, Lautaro è arrivato al fischio finale in ben 8 occasioni. È una differenza più che netta. È chiaro che, con il rientro di Big Rom, e quindi con una più ampia possibilità di ruotare gli attaccanti, all’argentino verrà risparmiato qualche scorcio di partita in più. La sensazione, però, è che il suo peso dentro la squadra sia aumentato".

Il lungo digiuno di 8 gare senza segnare è stato rotto al Camp Nou contro il Barcellona e poi seguito dalla rete contro la Salernitana. Tuttavia, rispetto al passato, il Toro non ha raccolto critiche. E secondo il Corsport la motivazione è abbastanza semplice: adesso sa rendersi utile anche senza fare gol. "Basti pensare al match con il Torino, in cui ha letteralmente indossato i panni del trascinatore, oppure all’assist a Gosens sempre in terra catalana. Insomma, in qualsiasi momento, Lautaro può estrarre dal suo cilindro una giocata decisiva. E allora tanto vale tenerlo in campo il più a lungo possibile. Detto, fatto: considerando i minuti di utilizzo, nella rosa nerazzurra, il “Toro” è secondo soltanto a Skriniar. Lo scorso anno, invece, era soltanto il decimo nerazzurro in quanto a minuti accumulati".