Nel momento della difficoltà, tra infortuni e calendario terribile, Inzaghi ha ritrovato le sue certezze. In particolare, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro può essere contento della vena realizzativa di Lautaro e di una difesa di nuovo impermeabile

All’Olimpico, quindi, Inzaghi ha avuto risposte importanti nell'immediato e pure in prospettiva - spiega il quotidiano romano -. Perché la verità è che continuando a prendere gol a quel ritmo sarebbe impensabile rivincere lo scudetto. E perché senza il Toro nella sua migliore versione di capitano e bomber anche l’attacco inevitabilmente finisce per faticare. Questione di testa? Per la difesa sicuramente sì, considerando che la porta di Sommer è rimasta imbattuta a Manchester e a Roma, nelle trasferte più difficili, così come in casa con l'Atalanta...