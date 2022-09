Anche il Corriere dello Sport dedica spazio a Lautaro, che tornerà ad allenarsi alla Pinetina solo giovedì prossimo, a 48 ore dal match delicatissimo con la Roma. "Contro la Giamaica (mercoledì alle 2 italiane) dovrebbe giocare soltanto uno spezzone e, in ogni caso, la stanchezza da superare sarà principalmente quella del viaggio - avvisa il quotidiano romano -. A meno di sorprese, comunque, non ci sono dubbi sulla maglia da titolare contro la Roma. Tanto più che certezze assolute sulla disponibilità di Lukaku non ne esistono ancora: occorrerà attendere un ultimo esame di controllo per avere il via libera. Anche Dzeko sarà reduce dagli impegni con la Bosnia. E Correa è insieme al Toro, ma non certo nelle stesse condizioni psicofisiche dopo le ultime deludenti apparizioni in nerazzurro".