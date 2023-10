Saranno quattro gli interisti lanciati oggi dal 1' nella sfida tra Italia e Malta, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Il Corriere dello Sport è sicuro: nella difesa azzurra che ha in mente Spalletti ci saranno dall'inizio Darmian a destra e Dimarco a sinistra, con Bastoni centrale al fianco di Mancini (panchina per Acerbi). In mediana spazio a Barella, con Frattesi destinato a lasciare spazio a Bonaventura. Un'ipotesi caldeggiata anche da La Gazzetta dello Sport.