Archiviato il 2-2 con il Bologna, le buone notizie per Inzaghi arrivano dall'infermeria. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, contro l'Empoli dovrebbero rivedersi tra i convocati Mkhitaryan e Correa.

Il ritorno di Mkhitaryan - secondo il quotidiano romano - allargherà le scelte in mezzo al campo. Ma è scontato che non si correranno rischi nemmeno sul suo conto. Vale a dire che, magari, contro l’Empoli giocherà uno spezzone, con l’obiettivo poi di tornare dall’inizio, in Champions, nella trasferta in casa dello Sparta Praga.

Servirà altro tempo, invece, per rivedere Bisseck e Calhanoglu, alle prese con guai muscolari più seri. Difficile essere precisi - si legge - sulle condizioni del tedesco e del turco: l speranza nerazzurra è di poter contare su di loro già tra la sfida di Champions con il Monaco del 29 gennaio e il terzo derby stagionale con il Milan del 2 febbraio.