Errori in fase difensiva, tra scelte sbagliate e atteggiamenti non perfetti. Ecco, ieri Inzaghi ha catechizzato la squadra riguardando in video il 4-4 con la Juventus. D'altronde - come ricorda il Corsport - il tecnico nerazzurro era stato profetico già a inizio stagione: guai a pensare al passato, Milan e Napoli, dopo lo scudetto, erano incappate in campionato scarsi. L'Inter non è a quei livelli, ma brucia il fatto di perdere terreno per proprio colpe.

Il tecnico si aspetta una risposta già stasera contro l'Empoli. Secondo il quotidiano romano, il messaggio di Inzaghi alla squadra è stato chiaro: nulla è scontato, nulla è dovuto, bisogna ritrovare la ferocia di un tempo. C'è da essere più pessimisti che ottimisti. Piuttosto spendere un fallo e non indietreggiare. Le ripetizioni di queste mancanze sono diventare troppe per non intervenire. E allora turnover limitato: Inzaghi vuole dare la chance di riscattarsi a chi ha steccato domenica scorsa come De Vrij, sempre coinvolto nelle reti incassate. Rispetto a domenica scorsa, dal 1' solo Bisseck e Darmian per Pavard e Dumfries.