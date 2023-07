L'Inter ha urgenza di risolvere presto il rebus portiere. I nomi cerchiati in rosso sono sempre quelli di Yann Sommer e Anatolij Trubin, ma secondo il Corriere dello Sport "ieri serpeggiava pessimismo in ottica tournée: per Trubin i tempi sono più lunghi, per Sommer non c’è ancora l’intesa con il Bayern, che lo porterà con sé in Giappone - scrive il giornale romano -. Con un Neuer non ancora al meglio i bavaresi rischiano di ritrovarsi nella stessa situazione nerazzurra".