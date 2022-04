L'Inter fatica a trovare il gol con gli attaccanti, come invece non accadeva nella prima parte di stagione. Ma il tema non riguarda solo le punte: come sottolinea il Corriere dello Sport, anche i centrocampisti stanno mancando sotto porta. "Guardando agli ultimi 100 giorni, la mediana di Inzaghi ha prodotto soltanto una rete, quella di Barella contro il Venezia lo scorso 22 gennaio. Tutti gli altri sono rimasti a secco. Unica eccezione la prodezza di Sensi negli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli. Solo che Sensi, nel frattempo, ha fatto le valigie per trasferirsi alla Sampdoria fino al termine della stagione...".