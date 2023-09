Domani, in casa Inter, è in programma un Consiglio di Amministrazione con all’ordine del giorno la chiusura dell’ultimo bilancio, la cui approvazione avverrà nella consueta Assemblea dei soci di fine ottobre. Il rosso per l’esercizio terminato lo scorso 30 giugno, si legge sul Corriere dello Sport, sarà nell’ordine degli 80 milioni di euro.