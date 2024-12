Scelte di formazione praticamente fatte per Inzaghi in vista di Inter-Como. Davanti a Sommer dovrebbe rivedersi il trio composto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, con Dumfries e Darmian sulle fasce e la ThuLa in attacco. A centrocampo, dove ci saranno Calhanoglu e Mkhitaryan, Frattesi è in vantaggio su Zielinski per sostituire Barella, che andrà al massimo in panchina.