Il Corriere dello Sport lo scrive chiaro: il Verona è esistito per sei minuti, con una mezza occasione e una traversa di Tengstedt. Poi è stato travolto, annientato, sbriciolato dall’Inter che ha segnato cinque gol in 40 minuti.

La squadra di Zanetti è stata devastata da Correa e Thuram, che hanno messo in scena un'intesa quasi perfetta al debutto in tandem in gare ufficiali. Il tecnico degli scaligeri aveva pensato alla difesa a cinque per proteggere meglio Montipò, ma quella difesa, con quella impostazione, ha trasformato la partita in una disfatta. Mai visto tanto spazio, una vera voragine, fra difensori centrali (Magnani e Dawidowicz), mai visto tanto campo a disposizione di un attacco fiammeggiante come quello dell’Inter. Una follia, secondo il quotidiano romano.