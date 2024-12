Stessi punti in classifica, stessa differenza reti e in comune un momento di grande forma. Ma Fiorentina (reduce da 7 vittorie di fila in campionato) e Inter (10 vittorie nelle ultime 12), secondo il Corriere dello Sport, sono due blocchi quasi opposti, dentro e fuori dal campo. Quello nerazzurro viene definito come un "prodotto finito" fatto di titoli, mentre quello viola "è appena iniziato" e sogna in grande; l'Inter ha un'età media che supera i 29 anni, mentre la Fiorentina va appena oltre i 25.

E poi c'è la rosa: l'Inter non ha cambiato e ha puntellato quella dell'anno scorso, mentre i gigliati hanno ribaltato squadra e panchina, affidandosi a Palladino (tornato sui suoi passi dopo l'esperimento della difesa a tre, che è invece tipica dei nerazzurri di Inzaghi). Senza dimenticare i due simboli: da una parte Kean è una scommessa vinta, dall'altra Lautaro rappresenta una certezza.