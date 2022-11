Tornano i dubbi sul futuro nerazzurro di Robin Gosens, reduce dal gol contro il Bologna ma anche dalla delusione Mondiale per aver perso il treno per il Qatar. Anche contro la sua ex Atalanta, l'esterno tedesco partirà dalla panchina in favore di Dimarco: "Il poco spazio ha impedito al tedesco pure di guadagnarsi un posto al Mondiale. Non è da escludere, allora, che possa partire a gennaio. Nel caso, l’Inter andrebbe a caccia di un esterno capace di saltare l’uomo", scrive oggi il Corriere dello Sport.