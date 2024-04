Gol pesanti, rigori conquistati e una energia che si propaga in maniera evidente quando entra in campo. Davide Frattesi - come sottolinea il Corsport - è uno degli uomini più decisivi di questo campionato nonostante raramente sia partito titolare.

Lui sa bene che davanti ha mostri sacri come Barella e Mkhitaryan e così si fa sempre trovare pronto quando Inzaghi lo butta nella mischia, come capitato di recente con Cagliari e Udinese. Un titolare aggiunto, esattamente come Carlos Augusto e De Vrij. Su 43 partite stagionali disputate fin qui dai nerazzurri in tutte le competizioni, Frattesi soltanto 8 volte è partito titolare, ma è riuscito a siglare 7 reti, a servire 3 assist e a procurarsi altrettanti rigori.

Superato in modo evidente il passaggio dalla provincia a una big: per l'Inter è una certezza guardando al futuro. Nessun dubbio. E ora arriva il derby, gara speciale soprattutto per lui che nel 5-1 dell'andata bagnò il debutto personale con un gol dei suoi.