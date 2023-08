Yann Sommer è pronto a scendere in campo questo pomeriggio con i suoi nuovi compagni di squadra nell'amichevole contro il Salisburgo, due vittorie su due nel campionato austriaco nonostante le partenze estive di Sesko, Okafor, Seiwald e Kohn. "Un esame delicato per tutta la retroguardia orfana di Onana, vista anche l’assenza dell’infortunato Acerbi che sarà rimpiazzato da De Vrij, lasciando il solo Bisseck come jolly disponibile in panchina - scrive il Corriere dello Sport - Se a centrocampo il ballottaggio dal primo minuto sarà tra Mkhitaryan e Frattesi, sull’attacco invece si accenderanno tutti i riflettori vista l’incompletezza del reparto dopo quanto successo sul mercato con Lukaku e Scamacca". Almeno ventimila gli spettatori attesi per la sfida alla Red Bull Arena alle 19.00.

Queste le probabili secondo il quotidiano.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Morgalla; Forson, Kameri, Kjaergaard; Nene; Konaté, Ratkov. All.: Struber

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

ARBITRO: Gieshamer (Aut).