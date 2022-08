Sabato, al Via del Mare, è tornata la 'zona Inzaghi', fa notare il Corriere dello Sport. Come era successo nello scorso campionato contro il Venezia (2-1, gol di Dzeko) e contro il Torino (1-1, rete di Sanchez), ma anche in Coppa Italia contro l’Empoli (2-2, a segno Ranocchia) o in Supercoppa Italiana (2-1, gol di Sanchez allo scadere dei supplementari), l’Inter ha trovato il guizzo vincente negli ultimi minuti di gioco. Non è solo questione di fortuna, i numeri parlano chiaro: nello scorso campionato, le reti segnate dopo 85’ erano state addirittura nove. Un numero sulla falsariga delle statistiche il tecnico piacentino faceva registrare anche alla Lazo, capace di segnare negli ultimi 5' più recupero ben 45 volte. "Non è casuale neppure che la rete di Dumfries sia arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la "spizzata" di testa di Martinez e l’irruzione dell’olandese sul secondo palo: schema più volte provato alla Pinetina e diventato letale perché messo in pratica nel modo giusto quando gli avversari erano ormai stremati", chiosa il quotidiano romano.