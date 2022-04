Tra le ragioni per un attacco che si era inceppato c’è il rendimento di Lautaro Martinez. Il Toro nelle ultime 12 giornate ha trovato la via del gol solo contro la Salernitana, come ricorda il Corriere dello Sport. "E poco conta che in quella giornata abbia firmato una tripletta. Lautaro è ancora il capocannoniere in campionato, con 14 reti, ma l’anno scorso chiuse a 17, per di più da spalla di Lukaku. Ovvio che debba alzare l’asticella - spiega il quotidiano romano -. La verità è che l’Inter ha bisogno di certezze e di continuità. Non può permettersi di avere attaccanti che segnano con il contagocce o che si ritrovano con le polveri bagnate per lunghi tratti dell’annata".