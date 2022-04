Senza lo squalificato Lautaro Martinez, toccherà ad Edin Dzeko e Joaquin Correa trascinare l'Inter alla vittoria contro l'Hellas Verona. Magari ritrovando la via del gol. L'ultima (doppia) esultanza del bosniaco è arrivata il 4 marzo nel 5-0 contro la Salernitana, mentre il Tucu è stato finora la delusione del mercato nerazzurro. "Non solo per suo demerito visto che ha passato mesi complicati a causa di un doppio infortunio muscolare e non è mai stato al 100% - precisa oggi il Corriere dello Sport -. Le aspettative sull'ex laziale erano diverse, anche perché nei primi due mesi aveva segnato altrettante doppietta che avevano consentito all'Inter di conquistare i tre punti sia all'andata contro l'Hellas al Bentegodi, sia nel 2-0 casalingo del 30 ottobre contro l'Udinese". Da quest'ultima partita sono passati oltre 5 mesi e 17 presenze, e il nome di Correa non è più comparso nel tabellino dei marcatori. Oggi può essere l'occasione giusta per entrambi: Inzaghi ci spera.