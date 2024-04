Dopo due giorni di riposo - ieri e oggi - l'Inter tornerà ad allenarsi domani. Alla Pinetina - come riferisce il Corriere dello Sport - gli occhi saranno puntati soprattutto su Arnautovic e De Vrij, i due indisponibili insieme al lungodegente Cuadrado.

Probabilmente, entrambi si rivedranno in gruppo entro il weekend e non subito nella seduta di domani, come di prassi per chi è reduce da infortunio nella gestione Inzaghi. Ad ogni modo, entrambi hanno superato i problemi muscolari e dovrebbero essere convocati per Udine, con l'austriaco che appare leggermente più avanti rispetto all'olandese. Peraltro - come sottolinea il quotidiano - le ultime gare della stagione saranno molto importanti per l’austriaco, che deve riguadagnare fiducia e posizioni dopo un’annata in cui ha reso meno rispetto alle aspettative.