Un gol incassato in cinque gare di campionato. Due su sei se si considera anche la Champions. È evidente che uno dei segreti dell'Inter sia la fase difensiva: nessun’altra big europea ha mostrato una simile solidità ricorda il Corriere dello Sport.

"La differenza è netta rispetto all’anno scorso, quando i nerazzurri, nei primi 5 turni, arrivarono a raccogliere ben 8 palloni nella propria porta: conseguenza innanzitutto delle due sconfitte rimediate con Lazio e Milan, entrambe con 3 gol al passivo. Forse, quest’anno, il calendario è stato più agevole, ma uno scontro diretto, nuovamente con il Diavolo, c’è stato e non solo l’Inter l’ha superato in carrozza, ma ha concesso il minimo ai rossoneri, seppure sia stato l’unico match concluso senza un clean-sheet. Ora Sommer è già a quota 4, mentre nello scorso torneo furono in tutto 13", si legge sul quotidiano romano.

Tutti gli indicatori parlano chiaro: pochissime occasioni concesse, pochissimi tiri subiti. E poi Sommer: il nuovo portiere si è già conquistato la fiducia di tutti. Idem Pavard, titolare in Champions e poi a Empoli.