Giovanni Di Lorenzo ha chiesto la cessione al Napoli, ma è ormai nota la volontà di Antonio Conte di provare a trattenere il giocatore. Secondo il Corriere dello Sport, in ogni caso, qualora il calciatore dovesse lasciare la squadra di cui è capitano non andrebbe né alla Roma, né all'Inter (che nel pezzo odierno sul quotidiano non viene nemmeno citato). Andrà infatti eventualmente alla Juventus del suo ex ds Giuntoli.