E' rientrato praticamente subito l'allarme scattato nel secondo tempo di Inter-Verona, quando Stefan de Vrij non si è presentato in campo per via di un affaticamento alla coscia sinistra. Anche i colleghi del Corriere dello Sport confermano: la situazione dell'ex Lazio non desta particolari preoccupazioni, prova ne è il fatto che non sono stati programmati esami strumentali; il giocatore verrà rivalutato oggi, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Non ci sarà bisogno di verificare, invece, le condizioni di Nicolò Barella e Joaquin Correa, i due giocatori che erano stati sostituiti da Simone Inzaghi sabato sera.