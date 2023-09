Dopo un avvio sprint, Gaetano Oristanio è chiamato a guadagnare di nuovo fiducia di Claudio Ranieri che nelle prime due gare di campionato l'ha schierato titolare nel suo Cagliari. Dopo le partenze dal 1' con Torino e Inter, il mancino è subentrato a gara in corso nel ko di Bologna.

"Probabilmente la pausa arriva proprio nel momento giusto per lui, visto che, seppure lontano dalla Sardegna, avrà la possibilità di ricaricare le pile con la maglia dell’Under 21 - scrive il Corriere dello Sport -. A caccia della qualificazione per il prossimo Europeo di categoria, l’attaccante avrà modo di rigenerarsi e accumulare energie positive da trasferire subito nell’Isola. Ad attenderlo c’è, infatti, un Ranieri che fin dall’inizio gli ha dato fiducia. Senza badare a curriculum o età. Lo ha promosso titolare per quanto fatto vedere in campo nel corso del ritiro. E ora l’allenatore rossoblù vuole vedere, con continuità, lo stesso apporto anche in campo".