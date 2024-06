Anche il Corriere dello Sport affronta la questione portiere nell'edizione di oggi. E viene confermato come adesso Bento non sia più l'unico nome sul taccuino dei nerazzurri per affiancare un vice a Sommer: diventa sempre più concreta la pista che porta a Martinez del Genoa.

Bento resta il preferito e ha da tempo dato il suo ok al passaggio in nerazzurro, ma c'è il timore che ora si possa scatenare un'asta europea per l'estremo difensore dell'Athletico Paranaense.

Martinez è la prima alternativa: molto apprezzato da Inzaghi, ha da poco compiuto 26 anni e con il Genoa la trattativa potrebbe essere più agevole. Piace anche Okoye dell'Udinese, ma solo a certe condizioni economiche. Resta sullo sfondo Audero: a metà mese scadrà il diritto di riscatto dalla Sampdoria per 7 milioni. Viale Liberazione non lo eserciterà, ma non è da escludere che alla fine, Como permettendo, torni a bussare alla porta blucerchiata per un altro prestito.