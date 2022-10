Asllani e Bastoni titolari domani contro la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, i due partiranno dall'inizio al Franchi, anche se per l'albanese esiste ancora il ballottaggio con Mkhitaryan. In difesa, invece, il nodo da sciogliere è quello tra Acerbi e De Vrij. Per il resto, in campo la stessa formazione delle ultime uscite.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.