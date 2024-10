Taremi e Zielinski ancora titolari come con il City, ma non solo. Anche per il Corsport potrebbero essere sette le novità nella formazione nerazzurra rispetto a Udine. La certezza è che contro la Stella Rossa toccherà ai due innesti principali del mercato, con il terzo, Martinez, che si accomoderà in panchina.

Possibile nuova panchina per Lautaro, fuori dai titolari anche a Manchester: oggi il favorito per completare l'attacco con l'iraniano è Arnautovic, per il quale sarebbe la prima in stagione dall'inizio. Inzaghi - secondo il CdS - ne sta apprezzando l’atteggiamento quando viene gettato nella mischia ma anche in allenamento: evidentemente merita un’occasione. Anche Frattesi dovrebbe partire fuori, con Mkhitaryan ancora dal 1'.



PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.