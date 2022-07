La guerra in Ucraina non ferma il calcio. "Può aiutarci, quindi giocheremo", dice Andriy Pavelko, presidente della Federcalcio ucraina all’Associated Press. Come sottolinea oggi il Corriere della Sera, i camponati riprenderanno il 23 agosto, guerra o non guerra.

Si giocherà a porte chiuse, probabilmente tra le regioni occidentali dell’Ucraina e la Polonia. Bisognerà capire con quali giocatori e allenatori, visto che molti hanno lasciato il Paese. Vedi De Zerbi, che ha rescisso con lo Shakhtar Donetsk. I raduni inizieranno entro il 20 luglio.