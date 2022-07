Grande felicità in casa Ferri dopo la nomina di Riccardo a nuovo club manager dell'Inter. A parlare a Tuttosport è il fratello Giacomo, bandiera del Torino negli anni '80. "Per uno come lui, cresciuto in nerazzurro, è importante ritornare in società. Sono molto felice perché so quanto ci tiene. Avrà la possibilità acquisire tanta esperienza. Lunedì mi ha chiamato quando è uscito dalla sede dell'Inter e siamo andati a cena con nostro fratello Paolo. Riccardo ci teneva a festeggiare con noi".