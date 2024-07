"Il Napoli s'è tutelato prendendo Conte, l'unico allenatore in grado di accorciare il gap con l'Inter in questo momento. Dico Inter perché a mio avviso resta la squadra da battere". Così Emanuele Giacchierini al Corriere dello Sport. L'ex centrocampista vede la squadra di Inzaghi ancora davanti, ma sottolinea il possibile inserimento del Napoli di Conte.



Senza girarci intorno: secondo lei il Napoli può lottare per lo scudetto?

"Conte può fare tanto per la squadra, ma servono anche i giocatori. Il Napoli è competitivo negli undici di base, ma ha ancora bisogno di qualche rinforzo per diventare più completo. Va bene il lavoro dell'allenatore, ma occorrono la stessa qualità e profondità di rose come quella dell'Inter".



Scriviamo un finale.

"Facciamo così: Napoli potenziale antagonista se completa un po' il gruppo. L'assenza di coppe europee aiuta la gestione settimanale, ma il livello del mercato deve comunque rimanere alto. Per vincere vanno fatti passi avanti. Non sai neanche se potrai contare su Osimhen".



È vero che Conte migliora tutti?

"Verissimo: con lui lavori, curi il dettaglio e vai oltre i limiti. Ti dà consigli tecnici, personali e di comunicazione, ma lo devi ascoltare e seguire anche se giochi meno. Se invece fai il permaloso, diventa difficile".



Osimhen o Lukaku: chi preferisce?

"Romelu ha fatto cose super con Conte, è un gran centravanti, ma oggi mi terrei Osi. Pochi in Europa come lui".