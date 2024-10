Gian Piero Gasperini parla alla Gazzetta dello Sport in un'intervista esclusiva. Il tecnico dell'Atalanta commenta gli ultimi eventi del campionato e non solo.

Quando ci dirà dove può arrivare Atalanta quest’anno?

"Dopo il mercato di gennaio...".

E dove spera sia, a gennaio?

"Dentro la zona Europa in campionato e ancora in corsa in Coppa Italia e in Champions. In Europa è ancora tutto da conquistare e da qui a gennaio ci sono tantissime partite, il calendario si farà più difficile. Ma ho fiducia: la squadra sta bene, gioca belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio dell’anno scorso in questo periodo".

Cosa le ha detto Inter-Juve?

"Due squadre con grandi margini di miglioramento. Ma questo vale per tutti, in questo campionato che tra un mese magari sarà ancora diverso".

Sono le candidate al titolo?

"Io dico Inter e Napoli. Ma Juve e Milan possono crescere tanto: se la guardiamo bene, già dopo nove giornate la classifica dice molte verità".

Le vede così superiori all’Atalanta?

"Quando abbiamo affrontato l’Inter, la squadra è stata due spanne sotto: in questi due mesi siamo cresciuti tanto, ma servono più di 3-4 gare per pesare la continuità dei nostri progressi e anche dei loro. Di questo riparliamo a fine andata, ok?".