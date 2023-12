Dalla finale di Champions con l'Inter a Istanbul, in cui rivette i complimenti di Pep Guardiola, alle papere contro il Galatasaray nella stessa città turca che hanno fatto infuriare i tifosi del Manchester United. La strana parabola che ha preso la carriera di André Onana in pochi mesi ha spinto Luigi Garlando a scrivere una lettera al portiere camerunese. Ecco un passaggio della missiva pubblicata su SportWeek: "Caro André, la porta, per un portiere, è una seconda casa. Quando in quella casa si trova bene, dovrebbe pensarci mille volte prima di lasciarla - il pensiero del giornalista - (...) Doveva farla riflettere il precedente di Donnarumma, partito come lei da Milano, per un analogo sogno di gloria e di guadagno, e ritrovatosi anche lui a paperare sia in campionato che in Champions, tra critici feroci.

Coraggio, Onana. Un portiere che si tuffa, o cade, deve rialzarsi in fretta. Con simpatia".