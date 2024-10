"I nerazzurri sono molto forti, ma se il Toro gioca come ha fatto contro il Milan può mettere sotto e creare difficoltà a chiunque. Non bisogna perciò partire sconfitti e andare invece a giocarsi a viso aperto le proprie carte. Se i granata faranno come contro i rossoneri, sono convinto che di gare ne perderanno poche quest’anno". Diego Fuser parla così a Tuttosport della sfida che attende il Torino domani a San Siro contro l'Inter.

"Il Torino - prosegue - ha un’identità e non deve abbattersi, ma andare dritto per la propria strada. Ci sono tutte le possibilità per rimanere nelle prime posizioni fino al termine della stagione e giocarsi un posto in Europa".